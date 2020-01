La Gelateria De' Coltelli premiata con i 'Tre coni d'oro' del Gambero Rosso

Nell'élite del gelato italiano si parla anche un po' pisano. Per il quarto anno consecutivo la Gelateria De' Coltelli (situata sul Lungarno Pacinotti e presente anche in via S. Paolino a Lucca) è stata inserita nella lista delle 57 migliori gelaterie italiane stilata dalla rivista specializzata Il Gambero Rosso. I prodotti del maestro gelataio Gianfrancesco Cutelli sono stati insigniti anche dei 'Tre coni d'oro', il massimo riconoscimento della rivista per questo prodotto. Il Gambero Rosso ha passato in rassegna le circa 20mila gelaterie sparse in Italia e fra quelle selezionate per la classifica del 2020 ben cinque deliziano i palati toscani: oltre alla Gelateria De' Coltelli, sono state inserite nella speciale classifica anche Gelateria Carapina (Firenze), Gelateria Chiccheria (Grosseto), Gelateria della Passera (Firenze), Gelateria Dondoli (San Gimignano).

"Negli ultimi anni la produzione del gelato artigianale di qualità sta diventando una vera arte gastronomica - commenta Gianfrancesco Cutelli da Sigep, la fiera internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè ospitata ogni anno a Rimini - ricevere per il quarto anno consecutivo il riconoscimento del Gambero Rosso, il punto di riferimento per chi lavora in questo ambito, è una grande soddisfazione che va ad aggiungersi al primo posto conquistato allo Sherbet Festival". Lo scorso settembre il maestro gelataio ha infatti superato la concorrenza nella più importante manifestazione italiana dedicata al gelato artigianale. Cutelli dà l'appuntamento alla fine del mese di febbraio, "quando riapriremo i battenti sia a Lucca che sul Lungarno Pacinotti per un 2020 ricco di sorprese per tutti i palati".