Gennai e Buscemi hanno incontrato il direttore Vallelonga del Museo Nazionale di Palazzo Reale

Nelle splendide sale del Museo Nazionale di Palazzo Reale di lungarno Pacinotti, si è svolto, questa mattina, un incontro tra il Direttore di questo Museo, Fabrizio Vallelonga e il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai e il Vicepresidente dello stesso Consiglio Comunale, Riccardo Buscemi.

Nell'incontro sono state stato affrontate alcune prime idee per la Festa della Toscana che, com'è noto, si svolge il 30 novembre di ogni anno per ricordare che Pietro Leopoldo d’Asbrurgo firmò, il 30 novembre del 1786, proprio in queste stanze che oggi ospitano il Museo Nazionale di Palazzo Reale, l’editto con il quale venne abolito in tutto Granduca di Toscana, per la prima volta al mondo, la pena di morte e la tortura.