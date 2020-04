Lutto nella sezione Aia di Pisa: muore a 41 anni Gennaro D'Archi

Lutto nella sezione di Pisa dell'Associazione Italiana Arbitri e nel comando di Tramontana per la morte di Gennaro D'Archi, 41 anni, deceduto improvvisamente questa mattina, 8 aprile.

"Con il cuore gonfio di dolore e con animo mesto il presidente di Sezione, i componenti il C.D.S. e gli arbitri pisani tutti esprimono il loro più sincero cordoglio per l'improvvisa, prematura scomparsa di questo caro amico e collega che ci ha lasciato a soli 41 anni - affermano dalla sezione AIA Pisa di cui D'Archi faceva parte - Gennaro ha lasciato un segno indelebile nella nostra sezione e nella nostra memoria sarà sempre sorridente e pieno di vita. Un pensiero particolarmente affettuoso alla moglie Francesca e al piccolo Cristian".

In tanti hanno voluto lasciare su Facebook un messaggio di sincero cordoglio alla notizia della scomparsa.

"Ciao Gennaro ...per sempre un amico...per sempre un Celatino di Tramontana...per sempre uno di noi" scrive Andrea, ricordando anche l'attività di D'Archi nel Gioco del Ponte.

"Cerco di riorganizzarmi un minimo per scriverti qualcosa, ma rimango immobile, vuoto e devastato dentro, oggi più che mai mi sento debole e piccolo, perché non ti ho più vicino, grande amico mio" lascia un messaggio Leo.

"Oggi una giornata triste, ti voglio ricordare con queste poche immagini. Rimarrai sempre nei miei ricordi amico mio!!!" scrive Gennaro postando qualche immagine di momenti felici trascorsi con D'Archi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.