Da Pisa alla Fiera del fitness di Rimini: Gensan porta i suoi integratori sulla riviera

Ci sarà anche un po’ di Pisa a Rimini Wellness, la fiera del fitness, sport e benessere in programma dal 31 maggio al 3 giugno sulla riviera romagnola. L’azienda Gensan, che ha sede a Ospedaletto, sarà presente infatti con uno stand per presentare la propria linea di integratori. “Abbiamo partecipato alla fiera di Rimini per molti anni anche se l’ultima nostra partecipazione risale al 2013: poi, per scelte strategiche, ci siamo fermati - spiega l’amministratore delegato di Gensan Edoardo Di Martino - quest’anno abbiamo deciso di tornare. Nel nostro spazio si svolgerà anche un’esibizione di body building e faremo assaggiare i nostri prodotti”. Tutta la linea di integratori sarà presente sulla riviera ma in particolare sarà l’occasione per lanciare tre prodotti commercializzati di recente e che stanno avendo buoni riscontri sul mercato.

“Ci aspettiamo un ritorno positivo dalla partecipazione alla fiera di Rimini che è sicuramente una delle migliori a livello europeo” evidenzia Di Martino.



Gensan nasce nel 1995 e negli anni ha sviluppato prodotti che hanno come parola d’ordine la qualità. “Noi cerchiamo sempre l’innovazione per rispondere alle esigenze dei nostri clienti, utilizziamo materie prime certificate e metodi di produzione qualitativamente elevati - spiega l'amministratore delegato - il tutto poi viene sottoposto ad un rigoroso controllo prima della commercializzazione”.

L'azienda si appoggia a produttori italiani ai quali vengono affidate le linee guida, ovvero il concept del prodotto, che poi viene sviluppato attraverso uno scambio continuo di idee, fino ad arrivare al risultato finale e alla vendita.

“I nostri acquirenti sono soprattutto negozi specializzati e palestre - afferma ancora Di Martino - ma, per essere più capillari, offriamo anche la possibilità dell’acquisto on line. Quello degli integratori è un mercato sicuramente in crescita, grazie ad una sempre più elevata consapevolezza e attenzione da parte del consumatore, che è alla ricerca di un’integrazione di alta qualità".

"In passato - racconta ancora l'ad - alcuni tipi di integratori potevano essere considerati prodotti non particolarmente indicati per la salute; si pensava addirittura fossero inutili se non addirittura nocivi, ma oggi, grazie anche alla ricerca scientifica, la mentalità è cambiata e la consapevolezza è più forte: c’è sicuramente una maggiore cura di se stessi, maggiore attenzione al benessere e alla forma fisica e anche a prodotti come i nostri viene finalmente riconosciuto il giusto valore. Intendiamoci, da soli fanno ben poco: le proteine, ad esempio, possono certamente dare un ottimo supporto a chi pratica sport con costanza ma da sole non fanno 'miracoli'".

"Noi cerchiamo di essere sempre più presenti al fianco di chi fa sport anche sul territorio - conclude Edoardo Di Martino - ed è per questo che sponsorizzeremo, con molta probabilità, anche una manifestazione a Pisa…ma per ora non posso dire di più!”.