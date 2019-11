Rifiuti: sospeso lo sciopero degli addetti alla raccolta

E' stato sospeso lo sciopero degli addetti alla raccolta dei rifiuti che era stato proclamato per il 19 e il 20 novembre dall'Unione Sindacale di Base e che avrebbe riguardato tutta la provincia di Pisa. A renderlo noto è lo stesso sindacato: "Comunichiamo - scrive in una nota l'Usb di Pisa - che, in virtù della situazione di emergenza maltempo verificatasi in tutta la Provincia di Pisa, al fine di non intralciare le operazioni degli addetti alla sicurezza e protezione civile, il nostro senso civico ci impone di sospendere le azioni di sciopero proclamate per le intere giornate lavorative di martedì 19 e mercoledì 20 novembre nelle aziende Avr, Ati e Geeco".