Geotermia: incontro a Pomarance sul futuro del settore

Domani, venerdì 10 gennaio, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, sarà a Pomarance per partecipare all'iniziativa, promossa da Confapi e dalle organizzazioni sindacali, per fare il punto sulla produzione geotermica. L'appuntamento è a partire dalle 10.30 al Teatro De Larderel in via Roncalli 15.

Si tratta di un incontro aperto nel corso del quale oltre al presidente Rossi prenderanno la parola amministratori locali, sindacalisti, imprenditori delle aziende del settore, per fare il punto sulle prospettive dal mondo produttivo locale e per chiedere quando la produzione geotermoelettrica sarà inserita nel decreto cosiddetto FER 2 che prevede incentivi per chi produce energia da fonti rinnovabili.