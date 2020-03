Cordoglio a San Giuliano Terme per la scomparsa di Giacomo Stefani

Lutto a San Giuliano Terme per la scomparsa di Giacomo Stefani, presidente dal 1995 a febbraio 2020 del comitato pontasserchiese della Croce Rossa Italiana.

"In queste ore così difficili per tutti noi, mentre sono impegnato quotidianamente nel monitorare l'evoluzione del contagio da Coronavirus sul nostro territorio, ricevo la notizia che ci ha lasciati Giacomo Stefani. Preciso che la sua scomparsa non è riconducibile al Covid 19, bensì a problemi di salute pregressi - sottolinea il sindaco Sergio Di Maio - Giacomo fu una delle prime persone che conobbi appena arrivato in paese nel 1992. Per me era davvero come un padre. Le più sincere condoglianze e un forte abbraccio alla sua famiglia e a tutti i suoi cari da parte mia e di tutta la comunità sangiulianese. Un abbraccio anche a tutti gli amici della Croce Rossa Italiana che oggi hanno perso un importante punto di riferimento. Il momento particolare che stiamo vivendo ci impedisce di salutare Giacomo come merita - conclude Di Maio - la promessa è di recuperare tutto una volta ripristinata la normalità".