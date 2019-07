Gianluca Fornari rimane alla guida del Rotaract Club Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nella suggestiva cornice del Cosmpolitan Beach a Tirrenia, ha avuto luogo il Rinnovo delle Consegne del Rotaract Club Pisa, dove è stato confermato alla guida del Club il Presidente uscente Gianluca Fornari.

Alla presenza del Vicesindaco di Pisa, Raffaella Bonsangue, del Rappresentante Distrettuale Rotaract Daniele Ciampalini, e dei rappresentanti dei Rotary Club Pisani, i presidenti Tommaso Strambi e Giuseppe Saggese per il Rotary Pisa e il Rotary Pisa Galilei, e di Nicolò Zanotti per il Rotary Pisa Pacinotti; Fornari ha relazionato sull’annata appena trascorsa basata sul concetto delle idee che diventano azioni concrete sul territorio, tra cui ha ricordato la colletta alimentare in favore della mensa di San Francesco, la realizzazione di una sala cinema per i ragazzi di una casa famiglia, l’installazione di una altalena per disabili in un parco cittadino, e la terza edizione del Premio Sara ed infine ha concluso formulando vari ringraziamenti a partire dal consiglio direttivo che lo ha assistito durante il mandato.

Prima di presentare il motto “Avanti Insieme” e il nuovo consiglio direttivo che lo coadiuverà per l’annata 2019/2020, composto da Fabio Magnacca vicepresidente, Francesco Ferraro segretario, Matteo Mazzola tesoriere, Laura Meola prefetto e Chiara Bosetti consigliere, sono usciti per limiti di età dal club 4 soci Alessandro Lamanna, Chiara Barsotti, Lorenzo Paladini e Ranieri Bettini, ed è stata nominata socio onorario del club l’avvocato Francesca Muratorio.