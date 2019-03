Agape: la presidente Sds Gambaccini esprime solidarietà ai lavoratori

“La più ampia solidarietà e vicinanza ai lavoratori della cooperativa Agape finora non ascoltati dal consiglio d’amministrazione attualmente dimissionario”. La presidente della Società della Salute della Zona Pisana Gianna Gambaccini interviene sulla vicenda della storica cooperativa sociale di Calcinaia, soggetto con circa 700 dipendenti e che opera anche nel territorio pisano.

“Gli avevo già espresso la nostra comprensione e sostegno durante l’incontro che come SdS, invece, abbiamo avuto nei mesi scorsi e torno a farlo oggi, alla luce dei recenti sviluppi che hanno portato alle dimissioni del Cda - prosegue Gambaccini - nel frattempo, nella nostra Zona, siamo andati avanti con la riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali che avevamo concordato anche con i dipendenti di Agape lavorando concretamente per arrivare all’assunzione di sei nuovi assistenti sociali, tre psicologi e altrettante unità di personale amministrativo. Le ragioni delle rimostranze erano, e rimangono, fondate, e fin dal mio insediamento mi sono attivata per darvi risposta”.