San Giuliano Terme: giochi per bambini all'area verde a Campo

Un'altalena, una torretta in legno con lo scivolo, due panchine, un dondolo e la pavimentazione antitrauma. Sono le attrezzature che saranno installate nell'area a verde pubblico di via Marconi nella frazione di Campo (circa 100 metri quadri) del Comune di San Giuliano Terme, che ha approvato ed affidato i lavori di realizzazione. L'inizio del cantiere è previsto nel mese di marzo.

"Ammonta a 7.800 euro la somma investita per riqualificare l'area a verde e renderla fruibile soprattutto dai bambini - fanno sapere il sindaco Sergio Di Maio e l'assessora all'ambiente e al verde pubblico, Daniela Vanni - per i parchi e le aree a verde del territorio abbiamo fatto molto negli scorsi anni e stiamo tornando a investirci risorse anche in questo secondo mandato. I lavori per installare le attrezzature partiranno a marzo, quindi l'area a verde sarà a disposizione dei cittadini giusto in tempo per la bella stagione. Nel corso dell'anno sono in programma altri interventi e, in particolare, stiamo lavorando a percorsi salute e calisthenics".

In particolare, sarà installata un'altalena a due posti con seduta a tavoletta e a gabbietta realizzata con struttura mista, legno, acciaio e zincato, con pavimentazione antitrauma. Poi, la torretta con scivolo sarà in legno con tetto a due falde, a cui si aggiungono i pannelli protettivi. Il dondolo, completo di maniglie e poggiapiedi, sarà installato sul prato. Infine, previste due panchine con doghe in legno, omologate come tutte le attrezzature installate.