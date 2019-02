Gioco del Ponte: le Magistrature San Antonio, San Marco, Dragoni, Leoni denunciano forzature

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Con il presente comunicato le quattro Magistrature (San Antonio, San Marco, Dragoni, Leoni) smentiscono in maniera netta e decisa il contenuto dell’articolo uscito sul “TIRRENO” in data 22 Febbraio dove viene scritto che il Generale Nuti prova in ogni modo a ricucire lo strappo con le quattro Magistrature.

Riteniamo che sia doveroso smentire in quanto il Generale Australe (Federico Nuti) insieme al Luogotenente (Luca Ricoveri) hanno e stanno ormai da tempo operando nel completo disinteresse della compattezza di parte. Le quattro Magistrature hanno dato chiare indicazioni sui Magistrati e non solo verbali ma con lettera scritta e protocollata, ma il Generale in sede di Consiglio degli Anziani, giusto per ricucire lo strappo, non le ha neanche menzionate indicando per le Magistrature dei Dragoni e Leoni due nominativi di suo piacimento o di suo comodo, andando di fatto contro l’ART 12 del regolamento generale del Gioco del Ponte .

Successivamente il Comando Australe, nella figura di Nuti, ha eseguito varie forzature autorizzando due semplici cittadini sia a richiedere le chiavi delle Palestre sia, addirittura, ad occuparne una prima ancora che l’Anziano Rettore potesse ufficializzare le nomine commettendo una serie di irregolarità riscontrate anche dal Cancelliere Civile (Ardito) come riportato nella lettera dei due Consiglieri Anziani Olivia Picchi e Luca Ravagni.

Alla luce di tutto questo le quattro Magistrature forti delle loro motivazioni e dell’appoggio a loro dato pubblicamente sia alle riunioni sia in sede di Consiglio degli Anziani (6 Febbraio 2019) del Comandante Generale (Roberto Tonini) oltre a smentire le dichiarazioni uscite sulla carta stampata ribadiscono con forza che i Magistrati da loro indicati sono Gabriele Puccini per la Magistratura del San Antonio, Massimo Cioli per la Magistratura di San Marco, Massimo Visciglio per la Magistratura dei Dragoni e Lorenzo Vannozzi per la Magistratura dei Leoni.

Le quattro Nobili Magistrature si augurano che da parte di questa Amministrazione e del Consiglio degli anziani tutto ci sia la volontà e la fermezza di seguire queste indicazioni nel rispetto dell’ART 12 del regolamento generale e come segno di ascolto verso tali Magistrature in modo da aprire un dialogo finalizzato a garantire la manifestazione più folcloristica del Giugno Pisano.

LE MAGISTRATURE DI SAN ANTONIO, SAN MARCO, DRAGONI E LEONI