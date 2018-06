Gioco del Ponte: il programma e le modifiche al traffico

Ormai ci siamo. Sta per prendere vita l'edizione 2018 del Gioco del Ponte che si terrà sabato 30 giugno a partire dalle 12.00: a quell’ora su Ponte di Mezzo sarà effettuato il collaudo del carrello con una piccola cerimonia di inaugurazione alla presenza di alcuni rappresentanti delle parti di Mezzogiorno e Tramontana.

Alle 19.00 partiranno i cortei di Mezzogiorno e Tramontana che sfileranno sui Lungarni compresi tra Ponte Solferino e Ponte della Fortezza e vie del centro storico.

Il Corteo dei Giudici partirà dalla scuola elementare Zerboglio alle 18.30 passando da via Gori, via del Carmine, Corso Italia, Piazza XX Settembre percorrendo i Lungarni in senso antiorario. Il Corteo di Tramontana partirà dalla scuola elementare Damiano Chiesa alle 18.45 percorrendo via San Francesco, Borgo Stretto, Piazza Garibaldi, Lungarni in senso antiorario. Infine il Corteo di Mezzogiorno, partirà dalle scuole elementari Zerboglio alle 18.45 circa e percorrerà via Petro Gori, via del Carmine, Corso Italia, Piazza XX Settembre e Lungarni in senso antiorario.

Alle 21,00 inizieranno i combattimenti del Gioco del Ponte.

Sono ancora disponibili biglietti per la parte di Tramontana, mentre per Mezzogiorno sono disponibili solo biglietti gratuiti per i ragazzi sotto i 14 anni.