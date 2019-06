Gioco del Ponte: parte la sfida fra Tramontana e Mezzogiorno

Manca ormai pochissimo alla sfida 2019 del Gioco del Ponte fra Tramontana e Mezzogiorno. Di seguito il programma della serata tradizionale, in attesa di scoprire chi avrà la meglio in questa edizione.

IN AGGIORNAMENTO

Programma

Alle ore 11.00: Sul Ponte di Mezzo collaudo del carrello, verifica dello scorrimento e consegna dei 132 braccialetti per i combattenti delle Parti di Mezzogiorno e Tramontana, alla presenza di Giudici, Luogotenenti e Osservatori delle Parti.

Alla ore 18.30. Uscita da palazzo Gambacorti del Consiglio degli Anziani che attraversa Piazza XX Settembre e si attesta sulla Tribuna in Palazzo Pretorio.

Alle ore 18.45. Corteo dei Giudici, composto da 77 figuranti e 7 cavalli. Dopo la vestizione alle scuole Zerboglio, i Giudici arrivano in Piazza XX Settembre passando da via San Martino. Da qui percorrono i lungarni in ordine antiorario: lungarno Galilei, ponte della Fortezza, lungarno Mediceo, Pacinotti, ponte Solferino, lungarno Gambacorti

Alle ore 19.00. Partenza simultanea dei Cortei delle Parti di Tramontana e di Mezzogiorno, ognuna composta da 324 figuranti e 17 cavalli. La Parte di Mezzogiorno, dopo la vestizione alle scuole Zerboglio, si attesta in Piazza XX Settembre. La parte di Tramontana, dopo la vestizione alle scuole Damiano Chiesa, si attesta in piazza Garibaldi, entrambe sfilano sui lungarni in ordine antiorario.