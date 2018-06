Gioco del Ponte, i concorsi: 'Premio Morione' e contest su Instagram

Si rinnovano gli appuntamenti per il Gioco del Ponte del premio 'Il Morione', 32esima edizione, e del concorso fotografico in collaborazione con @IgersPisa.

Due sono le sezioni de 'Il Morione': con il 'Premio Morione' l'associazione Amici del Gioco del Ponte intende sensibilizzare maggiormente i personaggi del corteggio storico a ben figurare, per meglio rappresentare la cornice dell'evento. Con il 'Premio Morione d'onore' invece l'associazione intende ringraziare pubblicamente chi ha operato ed ha concretamente contribuito al successo, e quindi alla continuità del Gioco, fra coloro che non svolgono incarichi nell'anno corrente. Saranno 14 i componenti della giuria, tra soci, esperti, giornalisti e delegati dei Comandi.

Le categorie da votare nel 2018 per Tramontana e Mezzogiorno saranno quelle dei paggi di squadra. Inoltre si voterà anche per il miglior paggio porta insegna del Corteo dei Giudici. Secondo regolamento, alla giuria non potranno partecipare soci che siano anche membri del Consiglio Direttivo dell'associazione, né figuranti che partecipano all'edizione del Gioco del Ponte per l'anno corrente. La premiazione avverrà come di consueto a settembre. Il regolamento completo è disponibile sul sito dell'associazione.

Si rinnova per il 5º anno consecutivo l'appuntamento con il concorso Instagram. Gli Amici del Gioco del Ponte e Igers Pisa invitano a raccontare la manifestazione con una foto pubblicata sul social, al fine di testimoniare lo spirito del Gioco, fra sfilata storica, combattimenti, costumi, ma anche lungarni, Ponte di Mezzo e carrello. Lo scatto potrà essere caricato fino al 15 luglio con l'hashtag #amicidelgioco2018. Un team di esperti di comunicazione e Instagram selezioneranno i 20 migliori scatti che saranno poi votati sul profilo di @amicigiocodelponte!. Le tre foto più votate riceveranno una sorpresa dall'associazione Amici del Gioco del Ponte.