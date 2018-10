Cascina, tante attività per i piccoli studenti: torna 'Gioco sport a scuola'

L’amministrazione comunale di Cascina ha approvato, per l’anno scolastico 2018/2019, il progetto 'Gioco sport a scuola', grazie al quale il Comune, attraverso le associazioni sportive partecipanti, offre alle scuole primarie attività sportive diversificate e in più rispetto al programma dell’attività motoria già previsto dalla scuola, dando la possibilità alle associazioni di far conoscere ai ragazzi la variegata offerta sportiva cascinese.



"Il progetto 'Gioco sport a scuola' ha sempre riscosso molto successo - dice Leonardo Cosentini, assessore alla Pubblica Istruzione di Cascina - e ne è stata quindi garantita l’attivazione, come auspicato da parte di tutti i soggetti coinvolti: scuole, famiglie ed associazioni sportive. Per l’anno scolastico 2018/19 il Comune mette a disposizione un importo complessivo di 15mila euro, con i quali sosterrà l'attivazione di progetti sportivi per le scuole primarie formulati dagli istituti scolastici comprensivi 'Borsellino', 'Falcone' e 'De André', nel rispetto della loro autonomia organizzativa".



"Ci stiamo già attivando per invitare gli istituti scolastici a presentare i propri progetti sportivi - aggiunge l'assessore - e una volta ricevuti i progetti e terminata la fase di istruttoria, saranno assegnati i contributi, tenendo anche conto dei costi storicamente sostenuti per ognuno e del numero di classi delle scuole primarie coinvolte. L'erogazione del contributo sarà effettuata dopo la verifica dei risultati ottenuti".



"I nostri bambini e ragazzi potranno così usufruire di una qualificata educazione sportiva - conclude Cosentini - valorizzando le realtà sportive ed associative del territorio. Un perfetto connubio tra scuola, sport ed associazioni, in grado di far crescere la nostra realtà comunale, con l’offerta di servizi di assoluta qualità. Un ulteriore atto concreto di azione politica volta a valorizzare le realtà scolastiche, la loro capacità di garantire una adeguata offerta formativa, anche in ambito sportivo, nonché uno strumento concreto di valorizzazione delle associazioni che operano sul territorio".