'Giornata Europea della Cultura Ebraica': gli eventi a Pisa

Domenica 14 ottobre 2018 torna la 'Giornata Europea della Cultura Ebraica', la manifestazione che invita a conoscere e approfondire storia, tradizioni e cultura degli ebrei, minoranza presente nel Paese da oltre duemila anni. Coordinata e promossa in Italia dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e giunta alla diciannovesima edizione, la Giornata coinvolge 87 località distribuite in 15 regioni italiane. In Toscana ci saranno eventi a Pisa, Livorno, Sietam Pitigliano e Viareggio.

Gli eventi a Pisa

A Pisa ci saranno le visite guidate alla Sinagoga (via Palestro, 24): dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Nell'atrio ci sarà un'esposizione di Gianni Lucchesi: Ambienti interiori 3D.

Alle 10.30, nei giardini della Sinagoga, spettacolo di e con Piero Nissim, 'Esther racconta. Piccole storie dal teatro dei burattini'.

Alle 16.00, presso la galleria d'arte 'I Pazzi' (via Palestro, 21) inaugurazione della mostra fotografica di Sonia Marrese 'Le pietre raccontano. Storie di uomini dal mondo a Pisa'. La mostra presenta una serie di scatti realizzati dall'artista presso l'antico Cimitero a testimonianza della Comunità ebraica di Pisa intesa quale polo di attrazione per persone nate nei più diversi luoghi del mondo e divenendo perciò una sorta di antesignano melting pot. Segue alle 16.45, lezione di Lucia Frattarelli Fischer: ìLe pietre raccontano. Ebrei a Pisa dal IX secolo ad oggi'.

Alle 17.30, lezione di Emanuele Giuilli: 'La cucina Kasher come sintesi gastronomica e umana tra culture diverse'.

Alle 18.15 aperitivo con piatti della tradizione ebraica sefardita ed ashkenazita.

Per maggiori informazioni: 050 542580, com_ebraicapi@tin.it.