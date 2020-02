Pisa festeggia Galileo Galilei: 4 giorni di iniziative per celebrare il grande scienziato

Quattro giorni di iniziative sparse in varie location della città per rendere omaggio al grande Galileo Galilei e celebrare il giorno della sua nascita, avvenuta a Pisa il 15 febbraio del 1564. Torna, dopo l'edizione zero che si è svolta lo scorso anno, la Giornata Galileiana con un ricco calendario di iniziative, dal 13 al 16 febbraio, organizzato dal Comune e dall'Università di Pisa in collaborazione con molti enti e istituzioni cittadine. Spettacoli teatrali, mostre, concerti ed installazioni, tutti gratuiti, che permetteranno di far conoscere aspetti noti e meno noti della città. Per l'occasione, il 15 febbraio, si svolgerà anche un'apertura straordinaria gratuita delle Mura di Pisa.

"Quattro giorni di appuntamenti - ha spiegato l'assessore al Turismo, Paolo Pesciatini - che avranno anche una valenza turistica importante. Il tema conduttore di queste giornate sarà la musica. Non bisogna infatti dimenticare che Galileo, oltre che un grande scienziato, fu anche un grande umanista e, influenzato dal padre Vincenzo che era compositore, musicista". Soddisfatto del calendario di iniziative anche l'assessore alla Cultura, Pierpaolo Magnani. "Pisa ha un appuntamento che fino allo scorso anno non esisteva - afferma Magnani - dedicato a uno dei suoi cittadini più importanti. Per la parte che compete al mio assessorato abbiamo deciso di realizzare due spettacoli teatrali, al Teatro Nuovo, un videinstallazione interattiva e una mostra dedicata al I concorso Galileo Galilei ".

"L'Università di Pisa - afferma invece Chiara Bodei, presidente del Sistema Museale di Ateneo - ha ideato una serie di iniziative che hanno l'obiettivo di ripercorrere l'itinerario culturale e tecnologico che dai primi studi di acustica musicale, condotti da Vincenzo e Galileo Galilei, giunge alla avanguardie musicali del secondo '900 e alle contemporanee e sofisticate tecnologie impiegati dagli assistenti vocali come, ad esempio, quello di Google. Più nel dettaglio, il museo degli Strumenti di Fisica, la Ludoteca Scientifica e il Museo degli Strumenti per il Calcolo proporranno alla Cittadella Galileiana, nella mattinata, un percorso didattico-esperienziale per le scuole. Nel pomeriggio, al Polo Le Benedettine, storici della scienza, della musica ed esponenti della ricerca accademica e di impresa dialogheranno su musica, scienza e tecnologie. Successivamente, al Museo della Grafica, verrà inaugurata una mostra dedicata alle immagini galileiane nell’arte. La giornata si concluderà al Palazzo della Sapienza, con il concerto organizzato dal Centro per la diffusione della cultura e della pratica musicale di Ateneo, nel quale si esibiranno il Coro Vincenzo Galilei della Scuola Normale Superiore e l’Orchestra dell’Università di Pisa".

La Giornata Galileiana, coordinata dal Comune di Pisa, è organizzata insieme a Università di Pisa, con la collaborazione di Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Terre di Pisa, Camera di Commercio, Regione Toscana, Sistema Museale d’Ateneo, Centro per la Diffusione della Cultura e della Pratica Musicale dell’Università di Pisa, Biblioteca Universitaria di Pisa, Museo della Grafica, Coro Vincenzo Galilei, Orchestra Università di Pisa, Mura di Pisa, Fondazione Galileo Galilei, Museo degli Strumenti per il Calcolo, Museo degli Strumenti di Fisica, Ludoteca Scientifica, Pisa Early Music.

Il programma

Giovedì 13 febbraio

ore 21 Spettacolo teatrale al Teatro Nuovo 'Gal y Leo Dialogo semiserio intorno alla Scienza' di Dario Focardi (con Dario Focardi e Iacopo Bertoni, illustrazioni di Paolo Cioni)

Venerdì 14 febbraio

Spazio espositivo Logge di Banchi, ore 10 - Apertura della Mostra del I Concorso Galileo Galilei

Teatro Nuovo ore 11 'Le invenzioni di Galileo e Virgini'” a cura di Binario Vivo, da un’idea di Mariano Dolci

Chiesa della Spina ore 18 - Videoinstallazione interattiva 'Tech’s Moon' General Art Exhibition a cura di Inky Mind

Sabato 15 febbraio

Mura di Pisa dalle 10 alle 15.30 - Apertura straordinaria gratuita (ultimo ingresso alle 15:00)

Cittadella Galileiana (ingresso da via Bonanno Pisano 2/B) ore 10:30-12:30 - Dopo i saluti delle autorità, 'Musica e Scienza al tempo di Galileo, con anche un intervento musicale del Liceo Carducci

Polo Le Benedettine ore 14:30-18:30 - 'Come funziona un Assistente Vocale. Dalla acustica musicale agli assistenti vocali: esperti a confronto'

Museo della Grafica - Palazzo Lanfranchi ore 19-20:30 - Inaugurazione mostra: Immagini di Galileo a cura di Federico Tognoni

Palazzo della Sapienza ore 21-22:30 - Concerto Orchestra dell’Università di Pisa e del coro 'Vincenzo Galilei' della Scuola Normale Superiore, con musiche di Galilei, Zarlino, Respighi

Domenica 16 febbraio