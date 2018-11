Giornata internazionale delle disabilità: incontro con le associazioni a Palazzo Gambacorti

Il Comune di Pisa, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, ha riunito varie associazioni che saranno presenti nell'atrio di Palazzo Gambacorti per farsi conoscere e incontrare la cittadinanza. Dalle ore 16.30 alle 19.30 sarà possibile approfondire i temi della disabilità con l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, l'Associazione Italiana Persone Down - sezione di Pisa onlus, l'associazione Autismo Pisa Onlus, l'associazione culturale Eppursimuove, il Coordinamento Etico dei Caregivers, L'Alba associazione.

"Questa iniziativa - spiega l'assessore alle disabilità Rosanna Cardia - è nata dalla volontà dell'amministrazione di mettere insieme le associazioni che hanno un impegno sul territorio, anche per la varietà di interesse cui si dedicano. Quindi questa giornata l'abbiamo potuta realizzare grazie al loro impegno, dedizione e passione. Mi auguro che questa prima iniziativa possa ripetersi negli anni futuri per sensibilizzare intorno a questo tema".

Nello spazio dell'atrio sarà, inoltre, possibile incontrare i componenti del Comitato Paralimpico di Scherma, la campionessa paraolimpica di equitazione Sara Morganti, la giornalista e autrice del libro 'Diversamente amore' Antonia Casini, la modella e testimonial del Format 'SuperAbile' Chantal Pistelli McClelland, il direttore del Centro Le Vele Giovanni Gravina per la fondazione Dopo di noi Onlus.