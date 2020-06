Giornata della Marina, corona di alloro al monumento al Marinaio

In occasione della Giornata della Marina, questa mattina è stata deposta una corona di alloro davanti al Monumento al Marinaio in largo Marinai d'Italia, a cura dell'Associazione nazionale marinai d'Italia. Per il Comune di Pisa era presente la vicesindaco Raffaella Bonsangue.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.