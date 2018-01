Giornata della Memoria: un omaggio ai 'Giusti tra le Nazioni' Nissim e De Fiore

Mercoledì 24 gennaio alle ore 11, presso il Palazzo del Governo - Sala Auditorium, si svolgerà la prima di una serie di commemorazioni programmate per la 'Giornata della Memoria'.

Le iniziative commemorative, coordinate e promosse nel territorio provinciale dalla Prefettura d’intesa con l’amministrazione comunale di Pisa, proseguiranno nei giorni successivi fino al 22 febbraio.

Quest’anno le celebrazioni assumono un particolare significato visto che ricorre l’ottantesimo anniversario delle Leggi Razziali, sottoscritte nell’anno 1938 a San Rossore.

Alla cerimonia in Prefettura parteciperanno i vertici provinciali delle forze di Polizia, le massime autorità politiche, civili e militari della provincia ed il presidente della Comunità Ebraica di Pisa, nonché numerosi studenti delle scuole della provincia che con le loro riflessioni rievocheranno la tragica vicenda dell’Olocausto.

Verranno ricordati in particolare due personaggi che hanno vissuto a Pisa e che con la loro attività sono riusciti, ricoprendo ruoli diversi, a salvare la vita di molti ebrei aiutandoli a sfuggire dalle persecuzioni e quindi hanno ottenuto il riconoscimento di 'Giusto tra le Nazioni': Giorgio Nissim, delegato dell’associazione ebraica 'Delasem' e l’ex questore di Pisa Angelo De Fiore.

In ricordo proprio di De Fiore, il prefetto di Pisa Angela Pagliuca, insieme al questore Paolo Rossi, alle 9.30 deporranno una corona presso la targa a lui dedicata nell’atrio di ingresso della Questura di Pisa e successivamente renderanno omaggio al monumento in sua memoria nell’area verde antistante l’aeroporto 'Galilei'.