Animali: istituita la 'Giornata del microchip e delle vaccinazioni'

Si svolgerà sabato 14 dicembre a Pisa, la Giornata del microchip e delle vaccinazioni. L'iniziativa, nata per volontà dell'amministrazione comunale, è stata presentata questa mattina, 29 novembre, alla Società della Salute della zona Pisana. L’evento si svolgerà con cadenza annuale, il secondo sabato del mese di dicembre e sarà realizzata in collaborazione esclusiva con il N.O.G.R.A. Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria Di Pisa - Guardie Zoofile, Soccorso Animali e Protezione Civile, che metterà a disposizione della cittadinanza l’ambulanza veterinaria ed uno stand informativo, dove sarà distribuito anche materiale messo a disposizione dall’Asl veterinaria con lo scopo di sensibilizzare i proprietari dei cani, ad una corretta gestione del proprio animale.

Allo stand inoltre, allestito per l’occasione all’inizio di Corso Italia (lato Piazza Vittorio Emanuele II), i cittadini potranno acquisire materiale informativo, colloquiare con gli addetti ai lavori e con le Guardie Zoofile, al fine di fugare ogni possibile dubbio su materie delicate e poco conosciute ai più, inerenti gli animali, come ad esempio la loro corretta detenzione ed il loro benessere quotidiano. Nella stessa giornata, verrà pubblicizzato un 'pacchetto gratuito' che in base ai propri parametri Isee permetterà di vaccinare il proprio cane, effettuare i richiami ed effettuare la profilassi per alcune patologie, il tutto presso l’Asl. Possono usufruirne i cittadini con un Isee fino a 25mila euro, residenti a Pisa da almeno 2 anni, oppure i clochard affidati ai servizi sociali.

Riguardo all’apposizione del microchip, obbligatorio per legge, valutata l’alta marginalità del cittadino richiedente, saranno i servizi sociali ad erogare direttamente il contributo. Alla presentazione dell'iniziativa erano presenti: la presidente della Sds zona Pisana, Gianna Gambaccini, il consigliere comunale della Lega, Alessandro Bargana, il direttore dell'unità operativa Sanità animale dell'Ausl Toscana Nord Ovest, dottor Marco Del Torto, Michele Mezzini dell'associazione Nogra, l'eurodeputata Susanna Ceccardi e la senatrice Rosellina Sbrana.