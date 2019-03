Giornata Mondiale dell'Acqua: concorso su Instagram

Il prossimo 22 marzo ricorrerà la Giornata Mondiale dell'Acqua 2019, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per focalizzare l'attenzione sulla fondamentale risorsa per l'uomo. Il tema di quest'anno sarà 'Leaving no one behind': un invito a riflettere sulle difficoltà che milioni di persone incontrano per rifornirsi di acqua.

Acque spa promuove varie iniziative, una in particolare cerca la partecipazione dei più giovani attraverso i social media, in particolare Instagram. La modalità è quella del challenge, organizzato con InstagramersPisa, #ilmondoinunbicchiere: una sorta di 'call to action' per mobilitare gli utenti nell’invio di foto a tema. Il richiamo è all'acqua in un bicchiere. La richiesta rivolta ai partecipanti è quella di pubblicare uno o più scatti nel quale mostrino quanto è importante l’acqua per loro, racchiudendola appunto in un bicchiere e raffigurandola in un contesto a loro familiare: sulla tavola di casa o sul luogo di lavoro, all’aperto o in una piazza, in mezzo alla natura o in uno spazio a loro caro.

Il challenge si concluderà il prossimo 8 aprile. Tra gli scatti che arriveranno ad Acque Spa, saranno scelte le foto più significative: ad aprile saranno svelate sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook del gestore idrico. In seguito saranno stampate ed esposte durante una mostra che l’Azienda allestirà a Pisa nel mese di maggio.