Giornata mondiale dell'ambiente 2020 all'Itis 'A. Santucci' di Pomarance

Anche in periodo di COVID19 continuano i seminari organizzati all’ITIS “A. Santucci di Pomarance. Dopo L’incontro con gli esperti Samsung, in cui si sono approfonditi gli impatti che la tecnologia ha sulla vita quotidiana, questa volta verranno affrontati temi legati alla sostenibilità ambientale: L’impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e gli impatti del COVID19 nel mondo del lavoro. L’approfondimento dei temi in oggetto verrà mediante una videoconferenza sula piattaforma meet a cui parteciperanno tutti i ragazzi dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance con il seguente programma:

La bozza di agenda:

- 8:30 Saluti e Apertura Lavori

- 8:45 L'Energia Eolica e l'Aerogeneratore

- 9:30 L'impatto del COVID-19 su Salute, Sicurezza e Ambiente

- 10:15 Le Professioni nel settore eolico - 10:30 Sessione Q&A

- 10:45 Chiusura Lavori Parteciperanno - Francesco Meduri - Istituto Italiano per la Sicurezza - Anna Eisinberg - Istituto Italiano per la Sicurezza - Riccardo Godani - Esperto Energia Eolica - Roberto Curtolo - Ufficio Regionale Scolastico Toscana - Teresa Madeo - Ufficio Regionale Scolastico Toscana - Giuseppina Davni Palmisano (Davni) - ANPAL Servizi