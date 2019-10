Giornata mondiale della salute mentale: visite e incontri gratuiti per le donne

C’è anche l’Aoup fra gli ospedali del network dei Bollini rosa che aderiscono alla Giornata mondiale della salute mentale, prevista il 10 ottobre su tutto il territorio nazionale e promossa da Onda-Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

Per questa sesta edizione verranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche anche perché oggi il disagio psichico è in continuo aumento a livello globale e il tema della salute mentale è destinato ad acquisire un ruolo centrale nel dibattito sulla salute.

A Pisa, il 10 ottobre, all’ospedale Santa Chiara sono previste le seguenti iniziative:

- dalle 9 alle 13, colloqui con gli psicologi, all’Edificio 5 (I piano). E’ obbligatoria la prenotazione allo 050.993654 (dalle 10 alle 17. Le prenotazioni avverranno in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Durante la visita potranno essere eseguiti i seguenti screening: test di autovalutazione dei disturbi dell’umore e dell’ansia, questionari di valutazione del rischio di depressione nei cicli vitali della donna, questionari di valutazione dei disturbi del comportamento alimentare, ecc.

- dalle 10 alle 13.30, valutazione neuropsicologica di base (stato cognitivo, memoria, attenzione) mediante test carta e matita standardizzati, rivolta a donne anziane, all’Edificio 5 (I piano). E’ necessario prenotare inviando un’e-mail all’indirizzo: graziella.orru@unipi.it. Le prenotazioni verranno accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili – vista la complessità della valutazione potranno essere garantiti soltanto 4 appuntamenti).

- dalle 14 alle 16, visite psichiatriche all’Edificio 3 – Psichiatria (I piano accettazione, ambulatorio piano terra). Le visite sono rivolte a donne di qualsiasi età. Anche in questo caso, durante la visita, potranno essere somministrati i test di screening e i questionari specifici per la valutazione dei disturbi dell’umore e dell’ansia, depressivi e della condotta alimentare. E’ obbligatorio prenotare al numero: 050.992965 (dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì. Le prenotazioni verranno accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Il 14 ottobre, invece, sempre all’ospedale Santa Chiara, dalle 15 alle 18, all’Edificio 6 (Centro Senologico - Aula multidisciplinare, I piano), si terrà un incontro aperto alla popolazione, dal titolo: 'Voglio esserci per te e condividere l’esperienza della malattia - Le relazioni che curano. Supporto alle donne con tumore al seno metastatico e ai loro familiari'. L’iniziativa è rivolta alle donne, ai loro familiari e a tutte le persone per loro significative, con l’obiettivo di sensibilizzarli e di sostenerli nella comunicazione e nella gestione emotiva di questi temi. L’evento prevede sessioni interattive e laboratori alla presenza del direttore del Centro senologico, della psico-oncologa, di un oncologo e una psicologa insieme alla presidentessa dell’Associazione senologica internazionale.

Non è necessaria la prenotazione. Al termine dell’incontro si terrà un concerto.

L’Open day vanta il patrocinio della Società italiana di Psichiatria, della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e della Società italiana di Psichiatria geriatrica.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a segreteria@ondaosservatorio.it

Tutte le iniziative sono coordinate dalla referente aziendale per i bollini rosa Federica Marchetti.