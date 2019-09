Giornata mondiale della sicurezza del paziente: banchi informativi negli ospedali

Anche l’Aoup aderisce alla prima Giornata mondiale della sicurezza del paziente indetta per il 17 settembre 2019 dall’Oms-Organizzazione mondiale della sanità per promuovere azioni di sensibilizzazione e diffusione di buone pratiche di prevenzione dei rischi rivolte agli operatori sanitari e alla cittadinanza per migliorare e assicurare la sicurezza delle cure.

A Pisa il Rischio clinico aziendale, in collaborazione con la Direzione aziendale, promuove un’iniziativa che si terrà nel nuovo ingresso unico (c/o ex Edificio 10 Cisanello) e al Centro distribuzione farmaci sia a Cisanello che al Santa Chiara.

Nelle postazioni allestite si terrà una campagna informativa rivolta a tutti dal titolo: 'La cura SI cura' con l’illustrazione dei '5 momenti per la sicurezza della terapia' attraverso la distribuzione di materiale descrittivo; inoltre sarà possibile effettuare un training sulla qualità del lavaggio delle mani attraverso l’utilizzo di uno scanner che rileva la corretta distribuzione di un gel fluorescente sulle mani.

Lo staff aziendale del Rischio clinico sarà presente per rispondere ad eventuali domande degli utenti sugli argomenti della giornata.