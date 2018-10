'Giornata Nazionale delle Persone con la sindrome di Down': le iniziative a Pisa

L'Associazione Italiana Persona Down torna a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla realtà delle persone con sindrome Down in occasione della 'Giornata Nazionale delle Persone con la sindrome di Down' che si celebra il 14 ottobre. "Sicuramente le persone con sdD sono oggi più conosciute di un tempo - spiega il presidente dell’associazione Paolo Virgilio Grillo - ma c’è bisogno di maggiore conoscenza e di scoprire che molte cose sono cambiate, oggi le sfide maggiori riguardano la vita adulta, oltre il 60% di queste persone sono adulte e va data risposta al loro bisogno di casa, di affetti, di occupazione".

La campagna 'Non guardarmi solo a metà' ha come obiettivo quello di invitare le persone ad andare al di là delle apparenze e dei pregiudizi e di promuovere l’incontro e la conoscenza. A partire dal 13 ottobre, in più 100 piazze site in oltre 35 città italiane, l’Associazione Italiana Persone Down sarà presente con materiale informativo ed offrirà, a fronte di una donazione minima di 5 euro, tavolette di cioccolato biologico (fondente al 70%) per sostenere i progetti dell’Aipd sul territorio.

Pisa non manca: sarà presente sabato 13 ottobre presso Ipermercato Carrefour di via Pontecorvo località La Fontina con un gruppo di ragazzi e genitori. I fondi raccolti durante la Giornata Nazionale saranno utilizzati per finanziare progetti di autonomia e inclusione sociale e lavorativa dedicati a persone con sindrome di Down.

In contemporanea durante tutta la giornata alcuni ragazzi di Aipd Pisa presteranno il loro servizio gratuito presso alcune attività commerciali che sostengono tali progetti, per far vedere che, al di là delle parole, le persone con sindrome di Down se seguite in modo corretto possono ambire ad una vita lavorativa soddisfacente per se stesse e per gli altri.

Ecco dove trovarli:

- Palazzo Blu in via Lungarno Gambacorti

- Zona Expo di Pisa Half Marathon presso gli Arsenali Pisani in Via Bonanno Pisano 2

- Bottega dei Miracoli in Piazza dei Miracoli (dalle 11 alle 18)

- Bar La Borsa in piazza Vittorio Emanuele (dalle ore 15.30 alle 18.30)

- Bar Pasticceria 'La Petite' via C. Matteucci 20 (dalle ore 15e30 alle 18e30) vicino alla sede dell'associazione (via Ippolito Rosellini 44)

- Ristorante 'Numero Undici' via S. Martino 47 (dalle ore 19)

- Bar 'Galileo Art Cafe' via Garofani 6 (dalle 15.30 alle 18e30)

- Ristorante 'Gustavo Ridendo' in via Tosco Romagnola, 656 Cascina (dalle ore 19)