Giornata nazionale della prevenzione sismica: possibile chiedere una visita personale

Sensibilizzare sull’importanza della sicurezza sismica delle abitazioni e favorire un programma di 'prevenzione attiva', con visite tecniche informative da parte di ingegneri e architetti esperti in materia, per dare delle prime informazioni sul rischio sismico degli edifici, su cosa poter fare per ridurlo e su come farlo a costi quasi zero. Sono questi i due obiettivi della prima Giornata nazionale della prevenzione sismica, promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti che vedrà anche la città di Pisa tra i suoi protagonisti. Giornata che è stata presentata il 27 settembre nell'auditorium di Palazzo Blu.

Domenica 30 settembre una squadra di ingegneri e architetti si metterà a disposizione dei pisani: uno stand informativo sarà attivo in piazza XX Settembre (Logge di Banchi) dalle 10 alle 18. E' qui che sarà allestita la 'Piazza della Prevenzione': i cittadini potranno sapere in modo semplice e diretto cosa significa il rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio e le agevolazioni finanziarie (Sisma Bonus ed Eco Bonus) oggi esistenti per migliorare la sicurezza della propria abitazione a spese quasi zero.

I punti informativi saranno mirati ad accrescere la cultura della prevenzione sismica e ad incentivare i cittadini a prenotare una visita tecnica informativa gratuita per una prima valutazione sommaria dello stato di sicurezza della propria abitazione. Per tutto il mese di novembre ingegneri e architetti si recheranno poi, su richiesta dei proprietari, nella abitazioni dei privati per effettuare una visita tecnica al fine di fornire una prima informazione sullo stato di rischio dell’immobile e sulle possibili soluzioni finanziarie e tecniche per migliorarlo, senza alcun costo per il cittadino.

"E’ un esperimento sociale di sensibilizzazione e comunicazione - afferma la presidente dell’Ordine degli Ingegneri Chiara Fiore - che nasce proprio perchè, per la prima volta, abbiamo a disposizione un provvedimento che mira alla prevenzione. Noi tecnici siamo a disposizione e ci faremo carico di questo processo". Tra gli interventi, i saluti dell'assessore comunale ai lavori pubblici Raffaele Latrofa e la presidente dell'ordine degli architetti Patrizia Bongiovanni.

Come partecipare

A partire dal 30 settembre, i pisani potranno richiedere, attraverso il portale www. giornataprevenzionesismica.it/ , una visita tecnica informativa. Basterà inserire nell’apposito form di richiesta pochi dati personali e dell’abitazione (anagrafica, toponomastica, tipologia costruttiva, destinazione d’uso) e indicando le proprie disponibilità in termini di giorni e orari per la visita. Una volta acquisite le informazioni, la piattaforma informatica verificherà le disponibilità dei professionisti nell’area ed assegnerà l’attività ad un professionista. Successivamente verrà inviato un sms ed una e-mail con indicato il nominativo di colui che effettuerà la visita. Entro dieci giorni dalla richiesta, il professionista contatterà il richiedente telefonicamente per concordare giorno e modalità della visita