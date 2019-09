Piazza Vittorio Emanuele II: sabato la Giornata della Protezione Civile

Sabato 21 settembre in piazza Vittorio Emanuele II si terrà la 15ª edizione della Giornata della Protezione Civile: un appuntamento ricorrente per la città, un momento per fare il bilancio delle attività svolte incontrando autorità, cittadini ed operatori, volontari e non, quotidianamente impegnati nel settore. Per tutta la mattina, dalle 9 alle 13, nella piazza troverà spazio l’esposizione alla città dei mezzi e delle attrezzature utilizzate dalla Protezione Civile di Pisa durante le emergenze e si svolgeranno attività dimostrative.

"Le Giornate di Protezione Civile - dichiara l’assessore Raffaele Latrofa - sono un momento di condivisione con la città dei risultati raggiunti dal Sistema di Protezione Civile cittadino, un’occasione per fare il bilancio delle attività annuali, per ringraziare tutto il personale impiegato e volontario che dà vita a questo sistema e per ricordare, tramite l’assegnazione dei premi, l’importanza di gesti di solidarietà verso l’altro e di responsabilità verso la comunità che ciascuno di noi può intraprendere".

Le Giornate di Protezione Civile si chiudono ogni anno con la cerimonia di consegna dei Premi di Protezione Civile. I Premi vengono attribuiti a due persone: una individuata tra gli addetti ai lavori (Premio Semeraro, intitolato dal 2009 in ricordo del generale della Guardia di Finanza Paolo Semeraro) e l’altra tra i cittadini (Premio Verdigi) che, per l’impegno sociale o la solidarietà nel loro agire, hanno ben rappresentato i valori propri della Protezione Civile. Un terzo premio, di livello internazionale, viene attribuito ogni anno ad una personalità che si è distinta per capacità organizzative, competenza, preparazione, intuizione o capacità di intervento. Il Premio Internazionale è stato intitolato a Kinzica de’ Sismondi, giovane nobile pisana che secondo la leggenda salvò la città dall’invasione dei saraceni, mettendo in allarme l’intera città.

Il programma della giornata

Questo il programma della giornata: alle 10 Santa Messa nella chiesa di San Domenica per San Pio, patrono della Protezione Civile. Alle 11 gli interventi delle autorità: l’assessore alla Protezione Civile, Raffaele Latrofa, il prefetto Giuseppe Castaldo, il dirigente della Protezione Civile della Regione Toscana Bernardo Mazzanti e infine il sindaco Michele Conti che leggerà la relazione annuale. Alle 11.45 interverrà Lorenzo Alessandrini, funzionario del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle 12 in conclusione si terrà la consegna dei tre premi di Protezione Civile.