'Giornata della solidarietà' in ricordo di Nicola Ciardelli: aviolancio e provvedimenti al traffico

Venerdì 27 aprile si svolgerà la Giornata della Solidarietà, organizzata dall'Associazione Nicola Ciardelli Onlus, con la collaborazione del Comune di Pisa, giornata che ogni anno coinvolge le scuole e l'intera città con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani studenti sull'importanza dell'impegno di ognuno verso la costruzione di un futuro più pacifico e più solidale.

Saranno 55 i percorsi cittadini, legati ai principi ed ai valori contenuti nella Costituzione Italiana, per oltre 4mila studenti. La giornata inizierà alle 8 e si dipanerà per tutta la mattinata per concludersi alle ore 12 presso Piazza XX Settembre, con la cerimonia alla presenza delle Autorità cittadine e dei rappresentanti dell'Associazione Nicola Ciardelli Onlus, con l'aviolancio in Ponte di Mezzo a cura del Centro di Addestramento di Paracadutismo.

Per garantire il corretto svolgimento della manifestazione saranno in vigore alcuni provvedimenti alla circolazione del traffico:

- Dalle ore 7 alle ore 14: verrà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su Lungarno Fibonacci lato fiume dall'arco Marinai d'Italia a fine Lungarno e lato opposto dall'ingresso principale del Giardino Scotto al Lungarno Galilei. Inoltre sarà proibito sostare su Lungarno Gambacorti tratto da Piazza XX Settembre alla Chiesa di Santa Cristina.

- Dalle ore 10.30 alle ore 14: è prevista la chiusura al traffico veicolare di Ponte di Mezzo; del Lungarno Galilei e del Lungarno Gambacorti tratto da Ponte di Mezzo a Via Toselli.

- Dalle ore 10.30 alle ore 14: al fine di consentire l'uscita dei veicoli già in sosta sul Lungarno Galilei e nella ZTL San Martino e ai residenti della ZTL Sant'Antonio (comparto via Toselli - piazza Facchini – via Mazzini) di raggiungere le proprie abitazioni verrà istituita l'inversione del senso di marcia di Piazza Ssan Sepolcro e via F. dal Borgo; sarà abrogata l'area pedonale in via San Martino, tratto da Vicolo del Moro a Corso Italia e in via Toselli, tratto da Corso Italia a Via Garofan. Infine sarà istituito il senso unico alternato su via Toselli, tratto da via Garofani a via dell'Occhio.

- Tra le ore 12 e le ore 13: sarà effettuata la chiusura al traffico pedonale di Ponte di Mezzo al momento dell'aviolancio.

- Tra le ore 12 e le ore 13: si avrà la chiusura al traffico veicolare dei Lungarni Nord nel tratto Ponte Solferino - Piazza Cairoli al momento dell'aviolancio.