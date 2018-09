Informazione nella PA: 'Giornata della trasparenza' organizzata dal Comune di Cascina

Una giornata per approfondire il diritto alla trasparenza e per far comprendere ai cittadini quali nuovi strumenti e diritti hanno a disposizione per conoscere ed informarsi nel vasto patrimonio informativo detenuto dalle pubbliche amministrazioni, comuni compresi. Ad organizzarla è il Comune di Cascina, che mercoledì 26 settembre 2018 invita tutta la cittadinanza a partecipare alla 'Giornata della trasparenza', che si svolgerà a partire dalle ore 9 nella sala consiliare del municipio (in corso Matteotti 90).

L'iniziativa prevede una mattinata di interventi e dibattito sulla nuova dimensione della trasparenza della pubblica amministrazione. Le nuove norme in materia di accesso civico e di accesso civico generalizzato hanno infatti modificato profondamente il modo con il quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a mettere a disposizione dei cittadini le informazioni e i dati in proprio possesso. Riservatezza e segreto devono essere limitati solo a casi specifici, mentre la regola da seguire è l'accessibilità per i cittadini a dati, atti, documenti e informazioni. L'obiettivo è favorire forme diffuse di controllo dell'operato della pubblica amministrazione e realizzare una più efficace azione di prevenzione della corruzione e delle condotte illecite.

Il programma

Alle ore 9 registrazione dei partecipanti. Alle ore 9.15 saluto e introduzione del sindaco di Cascina, Susanna Ceccardi. Alle 9.45 primi due interventi su 'Gli obiettivi di performace del Comune di Cascina in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza'. Prenderanno la parola la dottoressa Rosa Priore, segretario generale del Comune di Cascina, e la dottoressa Simona Giacomelli, responabile del Servizio pianificazione e controllo di gestione del Comune di Cascina.

Alle ore 11 sarà la volta di altre due interventi, stavolta su 'La sezione Amministrazione trasparente del Comune di Cascina: dati, documenti, atti e informazioni a disposizione dei cittadini'. Ne parleranno la dottoressa Paola Rosellini e la dottoressa Lisa Macchioni, responsabili rispettivamente della Macrostruttura affari generali e dell'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Cascina. L'intervento finale sarà affidato al dottor Franco Nicastro, responsabile Servizio anticorruzione e trasparenza del Comune di Venezia, che parlerà de "La trasparenza quale accessibilità totale: l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato". A seguire dibattito e quesiti.

A completamento dell'iniziativa, il giorno successivo, giovedì 27 settembre, l'Ufficio relazioni con il pubblico sarà disponibile per una navigazione guidata sui temi della trasparenza nel comune di Cascina.