Violenza sulle donne: il camper della Polizia in piazza per aiutare le vittime

Torna il camper della Polizia contro la violenza di genere in Piazza Garibaldi a Pisa il prossimo 23 novembre, giorno in cui si celebra in molte città italiane la 'Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne'. Si tratta dell'iniziativa '…Questo non è amore', manifestazione che si svolgerà dalle 9 alle 13. Nel mezzo della Polizia di Stato ci sarà un'equipe multidisciplinare con operatori specializzati della rete antiviolenza, pronti a stabilire un contatto diretto con le donne e a raccogliere le testimonianze dirette di chi, spesso, ha paura a denunciare o a varcare la soglia di un ufficio di Polizia.

All'evento parteciperanno anche operatori e operatrici di Centri Antiviolenza di Pisa e provincia, soggetti fortemente impegnati nell'aiuto alle vittime di violenza di genere, ma anche nella sensibilizzazione e formazione sul tema. "I dati più attuali - scrive la Questura nella nota di presentazione - dicono che l'attività delle Forze dell'Ordine in ambito nazionale ha permesso, negli ultimi anni, di far diminuire i reati di genere, tuttavia è tristemente evidente quanto sia necessario perseverare e se possibile anche incrementare l'impegno di tutte le componenti della società civile nella lotta al contrasto delle violenze di genere ed in particolar modo delle violenze subite dalle donne".