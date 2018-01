Università: tre giornate di orientamento a Pontedera per mille studenti delle superiori

Un evento che ha coinvolto circa mille studenti del quinto anno delle scuole superiori di Pontedera è stato quello che, in tre giornate di orientamento ospitate al Villaggio scolastico, ha potuto avvicinare i ragazzi alle opportunità di studio offerte dall'Università di Pisa. 'Pontedera orienta' è stata organizzata dalle scuole IPSIA Pacinotti, ITCG Fermi, ITIS Marconi, Liceo Montale e Liceo XXV Aprile, in collaborazione con il servizio Orientamento dell'Università di Pisa e con il sostegno della Conferenza Educativa di Zona, dei Comuni della Valdera e del CRED Valdera che da anni segue i percorsi di Alternanza scuola lavoro e Orientamento in uscita delle scuole superiori del villaggio scolastico.

I dipartimenti dell'Università di Pisa, insieme al servizio Orientamento e al Career Service, sono stati dislocati nelle singole scuole secondo i diversi indirizzi di studi, per illustrare l'intera offerta formativa Unipi e per dare risposte alle domande degli studenti. Oltre ai dipartimenti hanno partecipato molti altri ospiti: la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, gli Istituti Tecnici Superiori della Toscana, la Fondazione Campus di Lucca, la Scuola Superiore per mediatori linguistici di Pisa e l'agenzia formativa Modartech di Pontedera.

Ciascun ospite, oltre ad aver presentato la propria offerta formativa nell'Aula Magna di una delle scuole del Villaggio scolastico, è stato a disposizione degli studenti e dei docenti con un proprio punto informativo. Gli studenti si sono mossi all'interno del Villaggio scolastico autonomamente per assistere alle diverse presentazioni e raccogliere informazioni. All'organizzazione dell'evento ha partecipato attivamente un coordinamento di studenti appositamente costituito, rappresentativo di tutte le scuole di Pontedera, che ha permesso l'integrazione di competenze complementari.