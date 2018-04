Cade dalle spallette: 25enne in ospedale

Ancora una caduta dalle spallette. Stavolta è toccato a un 25enne di origini pisane che, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto di sotto finendo sul marciapiede in cemento. L'episodio è accaduto in lungarno Galilei questa mattina, domenica 8 aprile, intorno alle 6.30.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa con 3 automezzi e 7 unità: con tecniche speleo alpinistiche fluviali e l’autoscala hanno raggiunto il ragazzo lo hanno stabilizzato e portato sulla sede stradale dove è stato preso in consegna dal personale 118 che lo ha poi condotto in ospedale in codice giallo.

