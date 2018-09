Importante riconoscimento internazionale per un giovane ricercatore dell'Ateneo

Giovanni Benelli, assegnista di ricerca presso il dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa, ha ricevuto l’'Odile Bain Memorial Prize' 2018, un importante riconoscimento internazionale che viene assegnato annualmente da Parasites & Vectors, in associazione con Boehringer Ingelheim Animal Health, in memoria di Odile Bain.

Il premio ricorda l'eccezionale contributo di Odile Bain alla parassitologia medico-veterinaria e il suo continuo incoraggiamento delle collaborazioni produttive tra parassitologi, entomologi, medici e veterinari in tutto il mondo. L’Odile Bain Memorial Prize onora il suo sostegno ai giovani parassitologi e l'entusiasmo per la ricerca in parassitologia ed entomologia medico- veterinaria. Dopo aver conseguito il dottorato internazionale in Scienze agrarie e veterinarie all'Università di Pisa e alla Scuola Superiore Sant’Anna, Giovanni Benelli ha concentrato le sue ricerche su entomologia, ecotossicologia e comportamento animale, con particolare attenzione a insetti e acari vettori di importanza medico-veterinaria.

La commissione giudicatrice ha deciso di premiare Benelli in virtù dei suoi meriti come giovane ricercatore, soprattutto in relazione ai significativi progressi in etologia e controllo dei vettori, con riferimento ai numerosi studi relativi allo sviluppo di nuovi metodi di manipolazione comportamentale, ma anche nanopesticidi e repellenti altamente efficaci contro zecche e zanzare.