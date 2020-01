Ricercatore dell’Università di Pisa premiato fra i sei migliori esperti al mondo di olio d’oliva

Giovanni Caruso, ricercatore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa, ha vinto l’EVOO Research’s Got Talent 2020 per la sezione 'Arboricolture and Plant Protection' con una ricerca intitolata 'Precision olive growing: a modern management for an ancient tree'.

Il contest internazionale, promosso dall’Università degli Studi Aldo Moro e dal Politecnico di Bari e patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dal Consiglio Olivicolo Internazionale, si è svolto a Bari dal 20 al 22 gennaio riunendo i 35 migliori giovani ricercatori al mondo nel settore dell’olivicoltura e dell’olio di oliva. La giuria internazionale ha scelto i sei vincitori sulla base del curriculum e dei progetti di ricerca.