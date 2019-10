Giovanni Crini premiato da Confcommercio per i suoi 61 anni di iscrizione

Confcommercio Provincia di Pisa festeggia il suo associato più fedele con un riconoscimento speciale: il direttore Federico Pieragnoli e la presidente Federica Grassini hanno premiato Giovanni Crini, commerciante pisano di 78 anni, con una targa che ricorda la sua appartenenza all'associazione e l'impegno dimostrato durante i suoi 61 anni di iscrizione.

Titolare di un alimentari a Pisa, nel quartiere Porta a Mare, Crini è entrato a far parte di Confcommercio nel 1958, ad appena 17 anni, e anche dopo la pensione è rimasto legato all'associazione. Insieme alla moglie Miranda, da cui ha avuto due figli, ha ritirato commosso il premio, ricordando le origini della sua attività, conosciuta da molti come 'il primo supermarket pisano'. La sua adolescenza è segnata dalla tragica scomparsa del padre, che aveva un negozio di tabacchi e alimentari a Porta a Mare. Giovanni Crini aveva solo 17 anni e fu costretto a interrompere gli studi al Ginnasio per mandare avanti l'attività.

Il suo motto è "destinato a vivere, nonostante tutto", e anche di fronte alle difficoltà più dure non si è perso d'animo, iniziando a gestire il negozio con grande competenza e professionalità e diventando presto un punto di riferimento del quartiere. Un vero e proprio 'gigante' del commercio al dettaglio, Giovanni non è conosciuto solo come commerciante, ma anche per la sua attività sportiva. E' stato un valido canoista e nella sua carriera ha conquistato numerosi titoli a livello regionale, oltre a un campionato nazionale nella categoria Allievi. Un grande amante degli sport acquatici e dei viaggi per mare, che ha continuato a praticare per molti anni in barca a vela.