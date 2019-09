La Commissione Cultura 'in tour' con un gruppo di turisti americani

Una passeggiata al fianco dei turisti per capire come vengono accolti in città e cosa gli viene proposto. E' l'iniziativa che si è svolta mercoledì scorso, 17 settembre, con i consiglieri della Commissione 'Cultura, sport e turismo' che hanno accompagnato un gruppo di turisti americani in un tour che comprendeva la visita al Parco di San Rossore, l’arrivo in città tramite battello sull'Arno fino alla scalo Roncioni per poi andare in piazza dei Miracoli e ritornare, infine, a San Rossore.

Il gruppo dei turisti americani era stato trasportato con un pulmino turistico mentre i membri della Commissione Consiliare con un pulmino elettrico. I consiglieri si sono augurati che il mezzo 'green' possa essere utilizzato in futuro per tutti gli spostamenti.

Presenti, insieme alla presidente di questa Commissione consiliare, Maria Punzo (Lega), i consiglieri comunali, Maurizio Nerini (Noi Adesso Pisa-Fdi), Virginia Mancini (FI), Paolo Cognetti (Lega), Giovanni Pasqualino (Lega), il rappresentante di 'Pisa nel cuore' Luca D’Andrea, Giulia Antonelli di 'Treno Pisa tour' e Ilaria Merlin di 'Top 5 Viaggi'.