Manifestazioni storiche, mostre e rassegne: il programma del Giugno Pisano 2018

Manifestazioni storiche, rassegne, mostre, concerti, performances, incontri e tanto altro. Sono stati presentati questa mattina, venerdì 1 giugno, a Palazzo Gambacorti, gli eventi che compongono il calendario del Giugno Pisano 2018. "Si apre un mese - ha detto il sindaco Marco Filippeschi - durante il quale la città si mostra nella sua veste più bella e viva, sia ai pisani sia ai tanti turisti che riempiono i nostri alberghi. In questi anni abbiamo lavorato per rilanciare le manifestazioni storiche e per costruire attorno ad esse un programma di eventi di qualità e attrattivo. La grande partecipazione che registriamo è uno dei risultati positivi di questo impegno".

Le manifestazioni storiche

Il programma degli eventi principali si è aperto il fine settimana scorso con il festival Danteprima e proseguirà fino al 30 giugno con decine di appuntamenti che consentiranno di vivere pienamente la città. Tra gli eventi più attesi spiccano come al solito le manifestazioni storiche. Un piccolo antipasto ci sarà già nel weekend "con il Galeone Rosso - afferma l'assessore alle Manifestazioni storiche, Federico Eligi - che sarà impegnato nella trasferta di Genova per la 63ª edizione della Regata delle Repubbliche Marinare".

Il 16 giugno sarà invece la volta della Luminara. "Quest'anno - prosegue Eligi - lo spettacolo sarà molto diverso rispetto alle edizioni precedenti: in particolare i fuochi d'artificio non saranno più accompagnati dallo spettacolo musicale. Poi ci saranno altre novità che sveleremo avvicinandoci all'evento. Abbiamo inoltre deciso di proseguire sulla strada intrapresa lo scorso anno. Ci sarà quindi solo la Luminara e non autorizzeremo nessun altro tipo di evento collaterale in giro per la città. Il giorno dopo, il 17 giugno, si svolgerà il Palio di San Ranieri che si preannucia molto combattuto. Infine il 30 giugno il Gioco del Ponte".

Mostre, concerti e rassegne

Oltre all'atmosfera delle manifestazioni storiche si confermano gli altri appuntamenti che hanno segnato un largo successo negli ultimi anni. Tra questi le Notti dei Cavalieri. "Una realtà - ha detto l'assessore alla Cultura, Andrea Ferrante - affermatasi lo scorso anno e ora ampliata, con oltre 30 giorni di spettacoli. Un'offerta che non deve essere ridotta al pur significativo segno del contrasto alla 'malamovida', perchè cultura e partecipazione sono un bisogno della nostra comunità e non un diversivo".

E poi le grandi mostre, a partire dalla doppia installazione di Michelangelo Pistoletto alla Chiesa della Spina e in Sala Baleari, continuando con ‘Il viaggio di Marco Polo nelle fotografie di Michael Yamashita’ a Palazzo Blu, che si affianca alla mostra dell’illustratore Lorenzo Mattotti. E poi la mostra su ‘Pisa città della ceramica’ che si sviluppa in quattro sedi con il cuore al centro SMS sulle Piagge, per finire con le tre esposizioni al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi: le foto di Robert Doisneau ‘ Pescatore d'immagini’, ‘Navigare tra i segni’ con le incisioni tra Sardegna e Toscana e ‘Dantesca’: motivi e suggestioni legati al sommo poeta nella grafica contemporanea.

Insieme a questi appuntamenti, come tutti gli anni il Giugno Pisano è un insieme di iniziative organizzate dalle tante associazioni culturali pisane che contribuiscono in maniera determinante a rendere la città viva. Il calendario completo degli eventi è visibile sul sito www.pisaeventi.it