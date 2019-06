Giugno pisano: a San Zeno i laboratori creativi dedicati alla Luminara

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Pisa. In occasione del Giugno Pisano il laboratorio di creazioni artistiche tenuto al Centro Polivalente San Zeno dall'Associazione La tartaruga sarà dedicato ad uno degli eventi più importanti per la Città di Pisa: La Luminara di San Ranieri. Nata per omaggiare la traslazione delle reliquie del santo patrono a fine del 1600, la Luminara ha acquistato maggior prestigio nel corso dei secoli diventando sempre più fastosa. L’illuminazione delle finestre dei palazzi per omaggiare il passaggio di cortei e processioni, subì nel tempo dei mutamenti scenografici che trasformò il Lungarno in uno scenario teatrale di grande suggestione teso a sottolineare la bellezza delle strutture esistenti. Attraverso la tecnica dello spolvero, durante i tre incontri del laboratorio, si arriverà alla creazione di un Lungarno riprodotto su cartone che prenderà vita illuminandosi proprio come i nostri Lungarni la sera della vigilia di San Ranieri. Il laboratorio di creazioni artistiche tenuto da Andrea Taddei ed Erika Pistelli è ormai un appuntamento fisso del Centro Polivalente di San Zeno e nel corso dei mesi innumerevoli sono stati i lavori in carta realizzati. I laboratori sono aperti a tutti e gratuiti e avranno luogo a San Zeno giovedì 6, 13 e 20 giugno dalle ore 16:30 alle 18.

Per ulteriori informazioni: 0507846982