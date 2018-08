Scompare dall'ospedale: nessuna traccia di Giuliano Tognarelli

Un appello lanciato su Facebook da Ilaria, la figlia di Giuliano Tognarelli, di cui la famiglia non ha più notizie da lunedì scorso, 30 luglio. L'uomo è scomparso dall'ospedale Cisanello di Pisa. La figlia Ilaria ha denunciato la scomparsa.

"Se qualcuno vedesse un uomo di 182 cm circa sul moro brizzolato abbastanza magro a regola dentro l’ospedale di Pisa Cisanello ... ma non si può escludere per adesso nei dintorni di Pisa, Mezzana, Campo, Ghezzano o per i Condotti, vestito con camicia bianca e pantaloni blu, gentilmente contatti immediatamente la Questura. Per adesso non abbiamo notizie e potrebbe aver avuto un malore" scrive la figlia su Facebook.