Carabinieri: il colonnello Giulio Duranti è il nuovo Comandante Provinciale

E' in fase di riorganizzazione l'Arma dei Carabinieri di Pisa, con un nuovo vertice provinciale. A ricoprire il ruolo di Comandante è il colonnello Giulio Duranti, 51 anni, proveniente dall'ultimo incarico di 4 anni a Cagliari di Capo Ufficio delle operazioni.

Nato a Viareggio ma cresciuto in Friuli, ha frequentato l'Accademia Militare a Modena per fare poi la scuola ufficiali a Roma. Si è laureato in Giurisprudenza a Parma, conseguendo poi la specialistica in 'Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna' ed il master di II° livello in 'Esperti in Scienze della Sicurezza e dell'Organizzazione'.

L'esperienza nell'Arma comincia con un primo incarico a Bologna, poi un trasferimento in provincia di Nuoro. Arriva quindi in Toscana al reparto paracadutisti di Livorno, da dove partirà per numerose missioni all'estero. Bosnia, Afghanistan, Iraq, Sudan, Libano. Poi anche Cameroon ed infine Niger, dove è stato anche un mese fa, per l'incarico di addestramento delle locali forze di polizia militari. Infine il ritorno in Sardegna, a Cagliari, prima di arrivare all'ombra della Torre.

Il colonnetto Duranti deve ancora conoscere il territorio: "Posso dire intanto - ha commentato - che Pisa è certamente destinazione gradita, è un incarico di tutto rispetto ed è una bella città. L'ho vista molto viva, anche la sera. Mi piace una città così".