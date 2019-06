Case popolari: pubblicata la graduatoria provvisoria del bando per la mobilità

L’Ufficio Casa del Comune di Pisa informa che dal giorno 3 giugno è in pubblicazione la graduatoria provvisoria dell’ultimo aggiornamento conseguente al bando di concorso pubblicato nell’anno 2016 per cambi di alloggio all’interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Gli interessati possono prendere visione di tale graduatoria sul sito web del Comune, oppure presso la sede dell’Ufficio Casa in Via Fermi, n° 4 negli orari di apertura al pubblico: mercoledì, venerdì dalle 10,00 alle 12,30 e il martedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,00.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare opposizione alla stessa utilizzando gli appositi moduli reperibili presso l’Ufficio Casa, via Fermi n°4, in orario di apertura al pubblico, o sul sito del Comune di Pisa. Tali opposizioni, entro il predetto termine di scadenza, dovranno essere presentate a mano all’Ufficio Casa, in via Fermi 4 nell’orario di apertura al pubblico oppure essere inviate a mezzo raccomandata A/R al medesimo indirizzo o tramite PEC all’indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it.