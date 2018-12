Contributi per l'affitto a Pisa: pubblicata la graduatoria provvisoria

È stata pubblicata sul sito del Comune di Pisa la graduatoria provvisoria relativa al bando per l'erogazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione per l'anno 2018.

Gli uffici informano che è possibile presentare opposizione entro il giorno 18 gennaio 2019, in uno dei seguenti modi: a mano presso l’Ufficio Casa del Comune di Pisa (via E. Fermi n. 4) nei giorni di martedì (dalle ore 15,30 alle 17,00), mercoledì (dalle ore 11.00 alle ore 12.30) e venerdì (dalle ore 11,00 alle 12,30); per posta, a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Pisa – Ufficio Casa - Via Fermi n. 4 - 56126 - Pisa. Oppure tramite Posta Certificata all’indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana. it