Pubblicata la graduatoria provvisoria per le scuole dell'infanzia comunali e statali

E' disponibile da questa mattina, 26 marzo, la Graduatoria Provvisoria per l'accesso alle Scuole dell'Infanzia Comunali e Statali relativa all'Anno scolastico 2018/19. La graduatoria è consultabile presso l'ufficio istruzione del Comune di Pisa in via del Carmine 12; presso le Segreterie degli Istituti Scolastici di Pisa e sull'apposita pagina del sito del Comune.

I genitori dei bambini interessati all'iscrizione sono invitati a consultare la graduatoria, al fine di verificare se la valutazione sia rispondente a quanto dichiarato al momento della presentazione della domanda.

Qualora ricorrano comprovate ragioni, è possibile presentare ricorso scritto presso la segreteria amministrativa dell'Istituto Scolastico di competenza entro il giorno lunedì 16 Aprile 2018. Successivamente all'esito dei ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva e verranno assegnati i posti disponibili ai bambini collocati in posizione utile.

La successiva pubblicazione della graduatoria definitiva avrà anche valore di notifica e risposta ai ricorsi presentati. Per informazioni, rivolgersi alle segreterie amministrative degli Istituti Scolastici, alla Direzione Servizi Educativi o consultare il sito del comune.