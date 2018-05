Scuole dell'infanzia: pubblicate le graduatorie definitive per l'anno scolastico 2018-2019

Sono state pubblicate le graduatorie definitive per gli assegnatari alle scuole dell’infanzia statali e comunali di Pisa per l’anno scolastico 2018/19.

Le graduatorie possono essere visionate presso la sede della Direzione Servizi Educativi, dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nelle sedi amministrative degli Istituti Scolastici e sul sito del Comune di Pisa.

I genitori dei bambini/e assegnatari dovranno, entro il 25 maggio 2018, confermare o rinunciare al posto assegnato rivolgendosi all’istituto scolastico della scuola statale assegnata o, nel caso di assegnazione a scuola comunale, alla Direzione Servizi Educativi del Comune di Pisa, via del Carmine 12 (orario di apertura: lunedì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 – martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00).

Per gli assegnatari che accettano il posto sarà inoltre necessario, entro il 30 settembre 2018, iscrivere il bambino/a al servizio di refezione scolastica per il pagamento della quota di iscrizione e refezione che sarà calcolata in base al proprio valore ISEE 2018.

Ulteriori informazioni sul sito del Comune di Pisa.