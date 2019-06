Pubblicate le graduatorie definitive per le Scuole d’Infanzia

Pubblicate le graduatorie definitive per le scuole dell’infanzia statali e comunali per l’anno scolastico 2019/20. Le graduatorie possono essere visionate presso: la sede della Direzione servizi educativi del Comune di Pisa in via del Carmine, 12, (orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 15 alle 17); l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Pisa; presso le sedi amministrative degli Istituti Scolastici; sul sito del Comune di Pisa.

I genitori dei bambini assegnatari dovranno, entro il 1° luglio, confermare o rinunciare al posto assegnato rivolgendosi all’istituto scolastico della scuola statale assegnata o alla Direzione servizi educativi del Comune di Pisa (solo nel caso di assegnazione a scuola comunale), in via del Carmine 12.

Per gli assegnatari che accettano il posto sarà inoltre necessario accedere ai servizi on line del Comune di Pisa per effettuare entro le ore 17:00 del 19 settembre, l’iscrizione on-line del bambino al servizio di refezione scolastica per il pagamento della quota di iscrizione e refezione che sarà calcolata in base al proprio valore Isee 2019. Per informazioni consultare il sito web del comune.