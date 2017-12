Camera di Commercio, le due associazioni di categoria sono d'accordo: in giunta entra Grassini

Entra Federica Grassini, presidente di Confcommercio Pisa, nella giunta della Camera di Commercio pisana. Con le dimissioni da consigliere camerale presentate da Antonio Veronese nelle scorse settimane, in seguito all'annunciata candidatura a sindaco di Pisa infatti, era necessario provvedere al reintegro dei componenti per poter adempiere nel modo più completo alle esigenze dell'organo di governo della Camera. Il presidente Valter Tamburini ha provveduto così ad inserire nella prima convocazione utile del consiglio, quella dello scorso 21 dicembre, la nomina del nuovo componente di giunta che ha visto - su proposta del vicepresidente Roberto Balestri - l'elezione all'unanimità appunto di Federica Grassini.

La presidente Grassini, dopo la nomina a componente della giunta camerale pisana, ha commentato: "Ho molto apprezzato la proposta avanzata da Roberto Balestri. Questa nomina riporta un equilibrio nella rappresentanza delle associazioni del commercio e del turismo nella nostra Camera. Sono sicura che sarà foriera di significativi risultati per tutti gli importanti settori che rappresentiamo. Un ringraziamento al presidente di Confesercenti Toscana Nord Alessio Lucarotti, che dal primo momento dal suo insediamento ha lavorato in tal senso”.

Il presidente di Confesercenti area pisana Luigi Micheletti ha sottolineato come "da qualche tempo si sta assistendo ad una rinnovata collaborazione tra le due associazioni del commercio, del turismo e dei servizi nell'area pisana. La nomina della presidente Grassini va nella direzione auspicata di ritrovare uno spirito collaborativo tra le nostre importanti realtà per rafforzare tutto il comparto. Un plauso va ad Antonio Veronese per il suo apprezzato atto di responsabilità e correttezza nei confronti della Camera e della nostra associazione".