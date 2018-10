Santa Croce sull'Arno: compra un gratta e vinci e si porta a casa 500mila euro

La fortuna tocca Santa Croce sull’Arno dove è stata realizzata una vincita da 500mila euro con il biglietto 'Nuovo 100X'. Il tagliando fortunato è stato acquistato nel punto vendita 'Matricardi Group & C. SNC' che si trova sulla Strada Provinciale Nuova Francesca.

"Conosco chi è il vincitore. Ha scoperto di avere vinto proprio qui da noi - racconta Manuele Matricardi, titolare del punto vendita - di fronte a mia sorella. Quando lo ha realizzato è rimasto molto sorpreso: era davvero emozionato e ha chiesto subito indicazioni per convalidare la vincita. Io non ero presente in quel momento, ma quando me lo hanno riferito sono stato davvero contento per lui. Se capitasse a me di vincere una simile somma credo che, per prima cosa, comprerei una macchina nuova e poi mi concederei una bella vacanza".

Dall’inizio dell’anno in Toscana il gratta e vinci ha distribuito complessivamente premi per 318 milioni di euro, mentre in tutta Italia nello stesso periodo di riferimento ha distribuito vincite per un importo complessivo di 5 miliardi di euro con un incremento del 2% rispetto al 2017.