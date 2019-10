Grazie all’Unione Valdera, al Cred e al progetto Opus, scuola e lavoro si incontrano!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Un evento davvero significativo che in una sola mattina riuscirà a far incontrare e dialogare scuole, istituzioni locali, il mondo del lavoro e le organizzazioni sindacali del territorio.

Ci riferiamo alla manifestazione conclusiva del Progetto OPUS “Modello digitale per Alternanz@ Scuola-Lavoro – Sistema Valdera per la crescita e l’orientamento dei giovani” che si svolgerà Venerdì 18 Ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 proprio presso la sede dell’Unione Valdera in via Brigate Partigiane a Pontedera.

Il progetto finanziato dalla Regione Toscana (POR FSE 2014-2020) ha coinvolto partner a livello territoriale di assoluto rilievo ed è nato appunto dalla sinergia tra le scuole del villaggio scolastico di Pontedera - ITIS Marconi (capofila), ITCG Fermi, IPSIA Pacinotti, Liceo Montale – le imprese, gli enti pubblici e le agenzie formative con l’obiettivo di rendere efficiente e proficuo lo strumento dell’alternanza scuola lavoro.

Il progetto sviluppa le opportunità avviate da anni nel Patto di Comunità Educante e ha la finalità di migliorare il funzionamento complessivo del sistema e delle istituzioni scolastiche della Valdera, per innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti anche nel rapporto con il mondo del lavoro.

E’ importante infatti guardare oltre la scuola, per sostenere le prospettive occupazionali dei giovani e per dare agli istituti scolastici nuovi riferimenti metodologico-didattici di laboratorialità e di apertura al territorio come del resto richiesto dalle nuove norme sui Percorsi di Competenza.

Alla manifestazione conclusiva del progetto “Modello digitale per Alternanza Scuola-Lavoro – Sistema Valdera” che si terrà Venerdì 18 Ottobre parteciperanno, tra gli altri, l’Assessore Regionale all’Istruzione, Cristina Grieco, la Presidente dell’Unione Valdera, Arianna Cecchini, i dirigenti degli istituti scolastici superiori di Pontedera, gli studenti delle scuole coinvolte nel progetto, il Dott. Tizzanin dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana.