Litorale, gli imprenditori si organizzano: nato il gruppo 'Confcommercio Marina di Pisa'

Si è costituito il nuovo gruppo di imprenditori di Marina di Pisa riuniti da Confcommercio Pisa. All'hotel 'L'Incanto' di Boccadarno, al termine di un'assemblea partecipata, ha preso forma 'Confcommercio Marina di Pisa', un gruppo di lavoro composto da imprenditori e commercianti del luogo.

"Ci interessano i fatti concreti - ha spiegato nel corso dell'assemblea il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - per questo è fondamentale ripartire da un gruppo di lavoro strutturato, che con il nostro supporto sia capace di promuovere soluzioni alle principali criticità e allo stesso tempo possa intercettare tutte quelle opportunità utili ad un rilancio in grande stile di Marina di Pisa".

Tanti i punti discussi, fra 'cosa non va' e le 'proposte', in un dialogo aperto con i partecipanti allo riunione. I temi vanno dallo stato di piazza Viviani, simbolo delle "promesse non mantenute", alle annose questioni legate al traffico e ai parcheggi. Condivisa e apprezzata l'idea di un bilancio annuale di entrate/uscite riservato in via esclusiva al litorale pisano, con un sostanzioso ritorno in termini di investimenti, così come la capacità di proporre un calendario degli eventi molti mesi prima dell'inizio della stagione estiva. E poi ancora: il nodo cruciale delle spiagge di ghiaia, la riqualificazione del Lungomare e di via Maiorca, decoro e arredo urbano.

'Confcommercio Marina di Pisa' è coordinata dalla presidente Susanna Mainardi (L'Albero Maestro), dalla vicepresidente Barbara Gherardi (Rimessaggio Nautico Gherardi) e dai consiglieri Barbara Benvenuti (Ristorante Foresta), Fabrizio Fontani (Incanto Boccadarno), Nicola Venturi (Sette Nani), Catia Bigongiali (Ristorante Il Veliero), Stefano Sbrana (Bagno Gorgona), Cristiano Scarpellini (Bagno Marco Polo), Samuele Benevenuti (La Perla Caffè).